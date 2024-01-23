تفاصيل التقديم على رحلات الأقصر وأسوان لشباب الدقهلية.. اعرف الرابط

يتطلع الكثير من الشباب وطلاب الجامعات بمحافظة الدقهلية، لمعرفة رابط وطرق التسجيل في رحلات وزارة الشباب والرياضة إلى الأقصر وأسوان، في إجازة نصف السنة.

رابط التقديم في رحلات الأقصر وأسوان بالدقهلية

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أنه يمكن للشباب التقديم في رحلات الأقصر وأسوان من هنا وفقا لعدة خطوات وهي كالتالي:

- الدخول على الرابط المحدد في الأعلى.

- الموافقة على الشروط

- إدخال الرقم القومي للمتقدم

- كتابة الاسم الرباعي باللغة العربية

- اختيار المحافظة التابع لها وهي محافظة الدقهلية

- اختيار الفوج المناسب للشخص في الموعد

- اختيار الفترة

- تحديد النوع سواء ذكر أو انثي

- ذكرالحالة الاجتماعية

- الضغط على حفظ

وأكدت الوزارة أنها تدعم تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.