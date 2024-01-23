وزير الري: مصر ستمثل أفريقيا في قمة «كوكب واحد» بالولايات المتحدة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» مع باربرا بومبيلي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لقمة «كوكب واحد»، لبحث مشاركة مصر في فعاليات القمة، والمزمع عقدها في نيويورك في سبتمبر2024، والتي تم تخصيصها هذا العام للمياه تحت عنوان «قمة مياه واحدة».

مصر حريصة على المشاركة في عضوية اللجنة التوجيهية المشكلة للإعداد إلى القمة

وأكد وزير الري أحرص مصر على المشاركة في عضوية اللجنة المشكلة للإعداد إلى القمة، حيث ستشارك كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، لنقل وجهة النظر الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما أشار إلى أهمية اللقاءات الإقليمية والدولية في تبادل الخبرات وقصص النجاح بين مختلف دول العالم، إذ تحرص مصر على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ ونقل هذه التجارب لغيرها من دول العالم وخاصة الدول الإفريقية.

الاستمرار في حشد الدعم الدولي لمبادرة AWARe

ولفت الوزير إلى أهمية استمرار الدعم الدولي لمبادرة AWARe، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث تم حشد بالفعل العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية، مع بدء عمل سكرتارية المبادرة من مقرها بجينيف، والذى استضافته المنظمة العالمية للأرصاد، حيث تم خلال اللقاء بحث سُبل الدعم المقترح تقديمه من «قمة مياه واحدة» للمبادرة .

واستعرض الدكتور سويلم النجاحات التي حققتها مصر على المستوى الدولي خلال الفترة الماضية، لوضع قضايا المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس والسادس للمياه، ومؤتمرات المناخ COP27 و COP28، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، والأسبوع العالمي للمياه في ستكهولم، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا وغيرها من الفعاليات الإقليمية والدولية.