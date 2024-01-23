الفانوس الصاج المصري تراث شعبي في الدقهلية.. «يبدأ من 35 جنيها»

«مرحب شهر الصوم» أيام معدودة تفصلنا عن اقتراب شهر رمضان كريم، حيث شهدت شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ظهور فوانيس رمضان الذي يضفي بهجة وسعادة على نفوس المواطنين، وخير دليل على قدوم الشهر الفضيل.

الفوانيس الصاج صناعة مصرية 100%

وانتشرت الفوانيس الصاج المصرية بكثرة في الأسواق، لتزيح الفوانيس المستوردة عن الساحة، وتجولت عدسة «الوطن» داخل أقدم وأهم محل لبيع فانوس رمضان والذي يبلغ عمره 85 عاما، الكائن في أحد الشوارع القديمة بمدينة المنصورة، وتكشف ياسمين الحسيني، صاحبة المحل عن تفاصيل صناعة الفوانيس، قائلة: «ينتظر الأطفال والكبار الفوانيس من السنة للسنة، ونحن نحتفظ بتراثنا وعاداتنا المصرية الأصيلة وهو بيع الفوانيس الصاج، وكلها صناعة مصرية 100%، وكل عام نبتكر شكل جديد وتصاميم مختلفة، ولا نتعامل مع غيرها لأسباب عديدة، أولها لأنعا مطلوبة من قبل المواطنين، وتعيش فترات طويلة وتتحمل، ويمكن إصلاحها بسهولة على عكس المستوردة، والأهم شكلها الجمالي وتصميمها المختلف التي تسر الناظرين، ».

أسعار فوانيس رمضان في محافظة الدقهلية

وأضافت «الحسيني» لـ «الوطن» أن الأسعار في متناول الجميع، حيث تبدأ من 35 جنيه وحتى 150 جنيه و170 جنيه، وذلك على حسب حجم وطول الفانوس، وهناك فوانيس يصل سعرها إلى 1000 جنيه لكن هذا يتخطى طوله الـ3 متر، ويتم وضعه أمام المحلات أو الفنادق الكبرى.