الزينة تغطي شوارع قنا.. وكنيسة تعلق فانوس رمضان (صور)

استعد الأهالي في محافظة قنا، لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023، بتزيين الشوارع في المدن والقرى، التي شهدت قيام الإخوة الأقباط بمشاركة المسلمين في تعليقها، فضلا عن مبادرات صيانة وإنارة أعمدة الشوارع في القرى.

كنيسة في قنا تعلق فانوس رمضان

وفي نقادة، علقت الكنيسة الإنجيلية بمحافظة قنا زينة وفوانيس رمضان، الأمر الذي يبرز قيم المحبة والترابط بين أطياف المحافظة في المناسبات.

وقال القس خالد وجيه، راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا، إننا نحتفل بحلول شهر رمضان، مع إخوتنا المسلمين، بتعليق زينة وفوانيس رمضان، لأننا نسيج واحد مترابطون في الأعياد وفي الأفراح والأحزان، مهنئا المسلمين بهذه المناسبة الكريمة.

تزيين شوارع قنا لاستقبال شهر رمضان

وتحولت شوارع مدن وقرى محافظة قنا، إلى لوحة فنية، بسبب زينة شهر رمضان التي أعطت رونقا لها، وذلك بفضل جهود الشباب في كل منطقة، استمرار إعادة يحرصون عليها مع حلول شهر رمضان.

طلاب جامعة جنوب الوادي يزينون مدرجات كلية الحقوق

وفي كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، قام شباب اتحاد طلاب، بتزيين وتعليق الفوانيس وزينة شهر رمضان، احتفالا بقدوم الشهر المبارك، في مدرجات الكلية، وخاصة أن هذا العام الصوم سوف يكون أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وبخسب البيان الصحفي، قال اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بسبب أن شهر رمضان يأتي هذا العام وسط العام الدراسي، ولادهال البهجة على الطلاب.

وفي شمال محافظة قنا، قام عدد من شباب قرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت مبادرة تطوعية لإنارة شوارع القرية، من خلال تركيب لمبات، بالجهود الذاتية، لاستقبال شهر رمضان.

وقال المهندس حسام بكار، أحد المشاركين، إن المبادرة التي أطلقناها، لاقت استحسان الجميع وتم إنارة 10 شوارع.