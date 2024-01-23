لقطة غريبة في مباراة مصر وكاب فيردي تثير الجدل.. هل لاحظتها؟

لقطة غريبة لفتت الأنظار خلال مواجهة منتخب مصر أمام كاب فيردي، في إطار الجولة الثالثة والختامية بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليتأهل المنتخبين معا عن المجموعة الثانية إلى دور الـ16، في سيناريو درامي.

مصطفى محمد الذي سجل هدفا في مرمى كاب فيردي، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليمنح منتخب مصر تقدما، قبل تعادل المنافس بعدها بدقيقة واحدة، أثار احتفاله جدلا واسعا، ليس فقط بسبب رفعه قميص محمد صلاح، لدعمه بعد الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة مع الفراعنة.

مصطفى محمد يثير الجدل في مباراة مصر وكاب فيردي

الاتحاد الأفريقي «كاف»، أشار عبر موقعه الرسمي إلى لقطة غريبة شهدها احتفال مصطفى محمد بهدفه، بعدما خلع قميصه خلال احتفاله مع الجماهير، إلا أنه لم يحصل على بطاقة صفراء، وفقا للوائح الاتحاد الدولي «فيفا».

مصطفى محمد يفلت من بطاقة صفراء

عدم حصول مصطفى محمد على بطاقة صفراء، أسوة بكل لاعبي العالم الذين يقومون بنفس التصرف، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ كتب أحد مستخدمي «فيسبوك»: «مصطفى محمد فلت من الانذار وسط الاحتفالات»، بينما علق آخر: «الحكم كان مشغول يرجع لـVAR ولا لا».

وحجز منتخب مصر مقعده في وصافة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، خلف منتخب كاب فيردي الذي تأهل في الصدارة برصيد 7 نقاط من فوزين على غانا وموزمبيق وتعادل أمام الفراعنة.