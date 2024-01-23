«تعليم مطروح»: منصة امتحانات إلكترونية يستخدمها الطلاب دون حاجة للإنترنت

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنشاء منصة تعليمية لخدمة الطلاب تشمل شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وإنشاء منصة امتحانات إلكترونية لكافة المواد الدراسية دون استخدام الإنترنت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من خلال بنك أسئلة شامل يعده صفوة من المعلمين.

منصة الخدمات التعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه جرى عقد عدة اجتماعات مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وذلك بديوان تعليم مطروح بحضور مسئولي التطوير التكنولوجي وبعض معلمي مرحلة الثانوية العامة، وناقشنا خلال تلك الاجتماعات الإجراءات التنفيذية الخاصة بتدشين منصة خدمة الطلاب والمواد التعليمية المختلفة.

أبليكشن متابعة الموجهين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جار تدشين أبليكشن «استمارة إلكترونية»، لمتابعة عمل الموجهين والمتابعين في سبيل انضباط العملية التعليمية والإدارية بكافة المؤسسات التربوية بأرجاء المحافظة.

تكنولوجيا تطوير العملية التعليمية

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة تعليم مطروح لمواصلة تطوير العملية التعليمية ومواكبة النهضة التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة منها نحو الارتقاء بمخرجات التعلم لدى طلاب المحافظة وذلك خلال العام الدراسى الجديد في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».