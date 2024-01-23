مفاجأة لثلاثي المنتخب.. سر تواجد كشافة برشلونة في مباراة مصر وكاب فيردي

البطولات دائما ما تكون «وش السعد» على بعض من اللاعبين، الذين يجيدون الظهور في المناسبات الكبرى بشكل استثنائي يلفت أنظار العالم، ويبدو أن ثلاثي منتخب مصر أجادوا ذلك بشكل كبير، بعدما جذبوا أنظار فريق كشافة من برشلونة الإسباني، الذي يبحث عن تدعيمات جديدة في الميركاتو الشتوي، فمن هم ثلاثي الفراعنة؟

برشلونة يراقب 3 لاعبين بمنتخب مصر

لا شك أن مصطفى محمد، يعد الهدف الأول لعدد من أندية أوروبا، بعد تألقه مع منتخب مصر، إلى جانب الأداء الاستثنائي مع فريقه الفرنسي نانت، الذي يقدم رفقته مستويات غير مسبوقة، جعلته هدفًا لعدد من الأندية على مستوى العالم، منها ليفربول، بحسب عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، الذي كشف وجود عدد من الكشافة من أجل متابعة لاعبي المنتخب، في برنامج «صباحكم رياضة» على إذاعة الشباب والرياضة.

ملعب فيلكس هوفويت براني، الذي استقبل مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، شهد واقعة تعد الأبرز في المباراة، بعد تألق عدد من لاعبي المنتخب بشكل لافت منذ بداية بطولة كأس أمم أفريقيا، بحسب الحديدي: «هناك فريق كشافة من نادي برشلونة الإسباني، تواجدوا من أجل متابعة ثلاثي المنتخب، مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش».

وليس غريبًا أن يصبح عدد من لاعبي المنتخب أهدافًا لعدد من الأندية، ومع تألق الثلاثي، الذي سجل أهداف المنتخب منذ بداية البطولة، باتوا على رادار برشلونة.

إمام عاشور يخطف الأنظار

يبدو أن الأمر لم يتوقف فقط على اهتمام برشلونة، بل قد يصل الأمر إلى اهتمام عديد من أندية الصفوة حول العالم، بلاعبين آخرين في مقدمتهم إمام عاشور، الذي قدم مستوى استثنائي منذ بداية مشوار المنتخب في البطولة، ما لفت أنظار جماهير تشيلسي والدوري الإنجليزي، الذين كالوا بالمديح على أدائه، وطالبوا أنديتهم بالتعاقد معه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عمرو الحديدي، إن الأداء الذي يقدمه الثلاثي سيجعلهم ينتقلون إلى أكبر الأندية، بالإضافة إلى إمام عاشور الذي وصف أدائه بالأسطوري على مستوى المقاييس كافة: «المباراة شهدت تألق مروان عطية أيضًا، لكن هناك علامات استفهام على تراجع أداء محمد الشناوي، ما ظهر جليًا منذ بداية مشواره في البطولة، ومحمد عبد المنعم يظهر متوترًا، وأنصحه بالابتعاد عن الالتحامات».