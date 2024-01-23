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«زفة سيارات».. جماهير شمال سيناء تخرج للاحتفال بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16

كتب:

حسين إبراهيم
06:53 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
الجماهير المصرية وفرحة الفوز

الجماهير المصرية وفرحة الفوز

شهدت شوارع مدن محافظة شمال سيناء، مساء الثلاثاء، احتفالات صاخبة، بعد تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار.

جماهير شمال سيناء تحتفل بتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16

خرج العشرات من شباب مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، في زفات سيارات، مرددين هتافات «تحيا مصر»، تعبيرًا عن فرحتهم بتأهل المنتخب المصري، الذي تعادل مع منتخب الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق، في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وفي مدينة الشيخ زويد، خرجت الجماهير من مقاهي وسط المدينة، وحي الكوثر والطريق الدولي العام، رافعين أعلام المنتخب المصري.

وشهد ميدان الساعة والنصر بمدينة العريش، احتفالات مماثلة، حيث عبرت الجماهير عن سعادتها الكبيرة بهذا الصعود، رغم المستوى المتباين للمنتخب المصري.

ورغم أن منتخب مصر بذل جهدًا كبيرًا في المباراة، إلا أن منتخب الرأس الأخضر كان مرعبًا غالبية الوقت، وخصوصا في الهجمات المرتدة.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بعدما فشلت كل من موزمبيق وغانا تحقيق الفوز في مباراتهما اليوم، وتعادل منتخب مصر بهدفين لمثلهما مع الرأس الأخضر، ليصعد بمجموع ثلاث نقاط بثلاث تعادلات في ثلاث مباريات، محققًا 6 أهداف وعليه مثلهما.

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