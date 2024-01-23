زراعة «الشيوخ»: المراكز البحثية تحرص على استنباط سلالات مقاومة لتغير المناخ

قال محمد ماهر السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الفلاح ركيزة ملف الزراعة في مصر، وبالتالي كانت الدولة المصرية تحرص على تسيير كل أموره، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يخدم حوالي 40 مليون نسمة بشكل مباشر وغير مباشر، لذلك حرص مجلس الشيوخ على تناول هذا الملف، إذ جرى طرح دراسة تتعلق بالتعاونيات، وهناك بعض التشريعات التي بحاجة إلى النظر إليها بهدف دعم الفلاح.

أهمية دعم الفلاح

وأضاف «السباعي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أنه يتم العمل على ملف الزراعة ومتابعة كل ما يخص الفلاح لتسيير أموره كتوفير مستلزمات الإنتاج التقاوي والأسمدة، إضافة إلى كل احتياجاته، مؤكدا أهمية إطلاق وثيقة تأمينية للفلاح بهدف مساندة الفلاح ودعمه لكي يستمر في هذه المنظومة، وبالتالي خلق مجتمع زراعي متماسك.

جهود المراكز البحثية في الزراعة

وأكد، أهمية البحث العلمي في قطاع الزراعة، فالمراكز البحثية الموجودة داخل مصر حريصة بشدة على استنباط العديد من السلالات والتقاوي القادرة على مقاومة التغيرات المناخية بشكل كبير سواء ارتفاع درجات الحرارة أو الجفاف وغيرهما.