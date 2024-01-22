«مناخ الزراعة»: كتلة باردة تتسبب في إرباك المحاصيل وظهور عدة أمراض

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع أن تسيطر كتلة باردة تستمر لعدة أيام بعد موجه دافئة ارتفعت فيها درجات الحرارة، الأمر الذي تسبب في إرباك الموسم الزراعي الشتوي الحالي.

توقعات بظهور أمراض على عدة محاصيل

أوضح أن القمح يتجه نحو الطرد المبكر للسنابل خاصة المنزرع في بداية نوفمبر، ما يتطلب عدم تأخير الري بالمياه، مع الحذر من ظهور حشرات المن ما يتطلب الرش الفوري بمبيدات «اسيتامبريد + لمبادا 5%»، كذلك فمن المتوقع ظهور بعض الأمراض على البطاطس مثل الندوة المتأخرة، والعفن الرمادي على الفراولة، واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم، والبياض الدقيقي على محصول الطماطم ولفحة الالترناكاريا على الكمون وهو ما يتطلب الحذر لمكافحة تلك الأمراض.

نمو سريع للطماطم والباذنجان والكنتالوب والبطيخ تحت الانفاق البلاستيك

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن حالة الدفء التي مرت بالبلاد خلال الفترة الماضية تسببت في نمو سريع للطماطم والباذنجان والكنتالوب والبطيخ تحت الانفاق البلاستيك، ما يتطلب عدم زيادة مياه الري حتى لا يحدث عفن للجذور، مع التسميد بعالي فسفور بالتبادل مع نترات الكالسيوم.

إضافة مركبات البوتاسيوم لمحاصيل الكمون واليانسون والكراوية والكسبرة والحمص

ولفت فهيم إلى أهمية إضافة مركبات البوتاسيوم لمحاصيل الكمون واليانسون والكراوية والكسبرة والحمص، وذلك لزيادة المادة الجافة في الحبوب، أما العنب فسيحدث ظهور مبكر للبراعم الخضرية، ويجب مراعاة الاهتمام بمركبات البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت، أما المانجو فيجب مراعاة مواعيد التقصيف المثلى بأقصى حد منتصف الأسبوع الحالي للأصناف البلدية، أما الأصناف الأجنبية فيتم التقصيف خلال الأسبوع القادم بحد أقصى بداية فبراير المقبل.