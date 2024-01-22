درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات غدا الثلاثاء.. انخفاض ملحوظ

أعلنت غرف عمليات الطقس بالمحافظات، عن انخفاض في درجات الحرارة المقررة غدًا الثلاثاء، مع تساقط للأمطار تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد إلى خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات، تنخفض بمعدل من درجتين إلى 4 درجات غدًا الثلاثاء كالتالي:

جات الحرارة في القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 14 والعظمى 18

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 3 والعظمى 18

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 9 والعظمى 19

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 9 والعظمى 19

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 8 والعظمى 19

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 8 والعظمى 20

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 9 والعظمى 23

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 7 والعظمى 24.