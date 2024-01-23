حل أسئلة امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. «راجع إجاباتك»

انتهى منذ قليل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، من أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة الجبر والإحصاء، وتقدم «الوطن» حل الامتحان، وفقا لمحمد حسين معلم أول الرياضيات في مديرية التعليم بالإسكندرية.

الجبر والإحصاء

وقال «حسين»، إن الجبر والإحصاء يحتاجان الكثير من التركيز والفهم وجاءت الورقة الامتحانية بها خمس اسئلة بدأت بالسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس، واعتبر الكثيرون إنه كان صعبًا بعض الشئ، وكانت هناك شكاوى عديدة بالأمس من امتحان الهندسة.

حل الأسئلة

ويضيف حسين، إن الطلاب الذين استذكروا دروسهم جيدا، كان بالنسبة لهم سهلًا ومن يعتبرون الجبر والإحصاء مادة معقدة وثقيلة بالطبع سيجدون صعوبة، وهذا هو الفارق بين طالب وآخر لا يذاكر، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة وحل إمتحان الجبر والإحصاء كالتالي: