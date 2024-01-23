كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين من «مصر الرقمية»

يتيح موقع منصة مصر الرقمية، خدمات عديدة للمواطنين تساعدهم على الانتهاء من الخدمات التي يرغبون في الانتهاء منها أون لاين دون الذهاب إلى مقر المصالح الحكومية وإهدار وقتهم فيها.

وأتاحت المنصة العديد من الخدمات في مصلحة الأحوال المدنية، وبينها إصدار شهادة ميلاد مُميكنة لأول مرة أون لاين عبر منصة مصر الرقمية.

كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة أونلاين.

خطوات استخراج شهادة الميلاد

- الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي https://digital.gov.eg.

- تظهر العديد من الخدمات التي تُقدمها المنصة للمواطنين ويختار منها خدمة الأحوال المدنية، وفيها كل ما يخص شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية وشهادات الوفاة.

- اختيار إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة والضغط على بدء الخدمة.

- تظهر قائمة فيها الشروط والأحكام ويجب موافاة الشروط كافة حتى إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة، وهي عدم استخراج شهادة ميلاد مميكنة سابقًا.