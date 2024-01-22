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كيفية تقديم تظلم على المخالفات المرورية عبر «مصر الرقمية».. اعرف الخطوات

كتب:

بسمة عبدالستار
08:32 ص | الإثنين 22 يناير 2024
منصة مصر الرقمية

منصة مصر الرقمية

تُقدّم منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين للتسهيل عليهم لإنهاء الخدمات التي يحتاجون إليها دون الحاجة للذهاب إلى مقر المصلحة الحكومية لاستخراج المستندات.

التقديم على تظلمات المخالفات المرورية أون لاين

ويمكن للمواطنين التقديم على تظلمات المخالفات المرورية أونلاين، عبر منصة مصر الرقمية

كيفية تقديم تظلم على المخالفات

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» كيفية تقديم تظلم على المخالفات المرورية والدفع أونلاين عبر منصة مصر الرقمية.

الدخول على منصة مصر الرقمية واتباع الخطوات

يدخل الشخص الراغب في عمل تظلم على المخالفات المرورية الخاصة به عبر الموقع الخاص بمنصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي https://digital.gov.eg/.

- اختيار الأيقونة الخاصة بـ«رخصي».

- اختيار سداد مخالفات رخص القيادة.

- الدفع أون لاين ويتم توصيل شهادة براءة الذمة إلى باب منزلك.

- يُمكن للأشخاص الاتصال على الخط الساخن الخاص بمنصة مصر الرقمية على الرقم التالي 15999.

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بقلم بسمة عبدالستار