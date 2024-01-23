وظائف المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.. اعرف الرابط

يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة وظائف المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة وطرق التقديم، إذ وضعت المدرسة استمارة خاصة للتقديم.

وظائف المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة

وأشارت المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف الخاصة بها الدخول الي الرابط المحدد من هنا، والتسجيل في الوظائف المختلفة المحددة من قبل المدرسة، إذ تتوفر وظائف داخل وخارج كادر التربية و التعليم للعام الدراسي 2023 - 2024.

وأضافت أنه يجب على المتقدم أنه يقوم بتدوين البيانات المطلوبة بكل وضوح من أجل تسهيل الأمور الخاصة بتعيينه أو قبوله في الوظيفة وجاءت البيانات المطلوبة في الرابط كالتالي:

- البيانات الشخصية:

- الاسم الكامل

- تاريخ الميلاد اليوم والشهر والسنة

- الجنس سواء ذكر أو أنثى

- الحالة الاجتماعية

- الجنسية

- الهوية الوطنية

- رقم الهاتف المحمول

- العنوان

- البريد الالكتروني الخاص بالمتقدم

- البيانات التعليمية وهي الخاص بالتعليم

- الجامعة

- الكلية

- المؤهل الدراسي سواء بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه

- سنة التخرج من الجامعة

- معدل التخرج التقدير الخاص بالمتقدم.