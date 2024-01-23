يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024، ويمكن الاستعلام الآن عبر رابط مباشر بعد الانتهاء من عمليات التصحيح.

رابط مباشر لنتيجة الصف الأول الإعدادي 2024.. الاستعلام الآن

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» رابطا مباشرا لـ نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024، ويمكن للطلاب الاستعلام الآن بعد رفعها على المواقع الخاص بكل مديرية تعليمية خاصة بكل محافظة أو يتم إعلانها في المدارس.

الدخول على اللينك التالي

ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي https://moe.gov.eg/، والاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم بالاسم ورقم الجلوس بعد إتباع عدد من الخطوات.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

في البداية يقوم الطالب بزيارة البوابة الخاصة بنتائج التعليم الأساسي من هنا.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف الأول الإعدادي.

الخطوة الثالثة: يكتب الطالب كافة البيانات المطلوبة منه.

الخطوة الرابعة: يقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص به ويضغط على كلمة استعلم.

الخطوة الأخيرة: ستظهر للطالب نتيجة الصف الأول الإعدادي الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد إتباع الخطوات السابقة.