«بنات ألفة» أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز «لوميير» الفرنسية

حصل فيلم «بنات ألفة» للمخرجة كوثر ين هنية على جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز لوميير الفرنسية في نسختها الـ 29، لينضم بذلك إلى سلسلة طويلة من الجوائز التي حصدها الفيلم منذ عرضه الأول في المسابقة الرسمية بالدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ويتناول الفيلم الذي ينتقل ما بين القالب الوثائقي والروائي واقعة حقيقة للسيدة التونسية ألفة الحمروني وهي أم لـ4 بنات، وانضمت ابنتاها «رحمة» و«غفران» إلى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وتم اختيار الممثلتين نور القروي وإشراق مطر لإعادة تمثيل الأحداث التي سبقت الاختفاء، بينما تجسد هند صبري دور «ألفة» عندما تصبح الأمور مؤلمة للغاية ولا يمكن إعادة تمثيلها.

توقعات بوصول «بنات ألفة» لـ كوثر بن هنية لمنافسات أوسكار 2024

وبعد ساعات من حصول «بنات ألفة» على أحدث جوائز، ينتظر صناع الفيلم وجوده في القائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ 96، التي سيتم الإعلان عنها اليوم، وذلك بعد ما وصل الفيلم إلى القائمة المختصرة للترشيحات.

وفي حال وصول الفيلم إلى المنافسة على الجائزة لن تكون تلك المرة الأولى التي تصل فيها المخرجة كوثر بن هنية إلى هذا الموقع، حيث سيق ونافس فيلمها «الرجل الذي باع ظهره» على أوسكار أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ 93>