طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد: امتحان الهندسة عوض صعوبة الجبر

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد امتحان الهندسة اليوم، وسط ارتياح من أن أغلب الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بينما جاء سؤالين للطالب المتميز، مؤكدين أن الهندسة عوضت صعوبه امتحان الجبر أمس.

الأسئلة من الكتاب المدرسي

وأكد الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت من نماذج الإمتحانات بالكتاب المدرسي إلا من سؤالين يحتاجان إلى تفكير، مؤكدين أن مساحة الإجابة في ورقة «البابل شيت» للأسئلة المقالية جاءت مناسبة بعكس امتحان الجبر أمس الذي ليس فيه مساحه للإجابة، بال‘ضافة إلى عدم السماح لبعض اللجان بمسودة ورقية.

كما رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم تحت إشراف الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم ببورسعيد انتظام الامتحانات والسماح لطلاب الشهادة الإعدادية بمسودة ورقية لحل المسائل الحسابية في الأسئلة المقالية قبل كتابة النتائج في الورقة الإمتحانية «البابل شيت» وذلك بقرار من وكيل تعليم بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

في سياق متصل، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لجنة مدرسه عمرو ابن العاص بحي الشرق واستفسر من الطلاب عن أسئلة الإمتحان واذا كانت من الكتاب المدرسي وآرائهم في نظام الامتحان «البابل شيت» الذي تنفرد به بورسعيد دون المحافظات الأخرى.