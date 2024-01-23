طلاب الإعدادية في القاهرة يؤدون امتحان مادة الهندسة اليوم

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث يؤدي طلاب محافظة القاهرة اليوم امتحان مادة الهندسة، ويبدأ الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين.

ويؤدي طلاب محافظة الجيزة الامتحان في مادة العلوم والتربية الفنية.

وأكدت المديريات التعليمية، ضرورة الانعقاد الدائم لغرفة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، والتواصل الدائم لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات وإزالتها، والتأكد من سير الامتحانات دون أي عوائق.

غرفة العمليات

وأضافت المديريات التعليمية، أن غرفة العمليات انعقدت منذ صباح اليوم للتأكد من ووصول ورق الأسئلة بدء من المطبعة المركزية فجرًا الساعة 3:30 حيث جرى تسليم الأوراق لتقوم الإدارات بتسليمها لمركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية، ثم تسليمها للمدارس.

وشددت المديرية على عدم السماح نهائياً بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان أو حيازة الشرائح الإلكترونية، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.