موعد انتهاء نوة الغطاس في الإسكندرية.. متى يتحسن الطقس؟

حددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، موعد تحسن الطقس وانتهاء نوة الغطاس الحالية على مدينة الإسكندرية، والذي يتبعه توقف الأمطار قبل الدخول في نوة جديدة سريعا وهي نوة الكرم، حيث تعيش المدينة الساحلية أصعب أيام الشتاء في الوقت الراهن.

وبحسب التقرير الأسبوعي من غرفة عمليات الإسكندرية، فإن يوم الجمعة المقبل يعد آخر أيام نوة الغطاس على الإسكندرية والتي سيكون معها آخر أيام فرص سقوط الأمطار الغزيرة.

آخر أيام نوة الغطاس على الإسكندرية

وتبين أن آخر نوة الغطاس على الإسكندرية، هو اليوم الجمعة المقبل، إذ تشهد سقوط أمطار غزيرة بنسبة 50% وهو آخر أيام المعدل العالي في تلك النوة التي بدأت متأخرة عن موعدها هذا العام إذ بدأت يوم الاثنين الماضي بدلا من الجمعة الماضية.

موعد تحسن الطقس في الإسكندرية بعد نوة الغطاس

ومن المتوقع أن يبدأ تحسن طقس الإسكندرية بعد انتهاء نوة الغطاس، مع يوم السبت 27 يناير، كونه اليوم الأول بدون أمطار منذ بداية نوة الغطاس، إلا أنه سرعان ما تعود الأجواء الشتوية مرة أخرى نتيجة تلاحم نوة الكرم معها.