أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024.. تراجع في «البلدي»

أعلنت شعبة القصابين تراجع أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، بنحو 15جنيهًا للكيلو بالنسبة للكندوز البلدي، وتباع اللحوم للمستهلك بـ300 جنيه للكيلو في محلات الجزارة والأسواق.

أسعار اللحوم اليوم

«الوطن» تنشر أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة شعبة القصابين، كما يلي.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 290 جنيهًا بقيمة انخفاض بلغت 20 جنيهًا.

- بينما سجل سعر كيلو لحم الكندوز في المتوسط 300 جنيه للحوم الحمراء البلدي.

- وسجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 265 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

- وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 320 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم الكندوز صغير في المتوسط نحو 330 جنيها.

- سجل سعر كيلواللحوم الكندوز كبير في المتوسط نحو 270 جنيهًا، بقيمة انخفاض 20 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي 290 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الضأن في المتوسط نحو 360 جنيهًا.