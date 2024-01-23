أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 23-1-2024.. تراجع في «البلدي»
كتب:
محمد سيف
12:23 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
أسعار اللحوم
أعلنت شعبة القصابين تراجع أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، بنحو 15جنيهًا للكيلو بالنسبة للكندوز البلدي، وتباع اللحوم للمستهلك بـ300 جنيه للكيلو في محلات الجزارة والأسواق.
أسعار اللحوم اليوم
«الوطن» تنشر أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة شعبة القصابين، كما يلي.
- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 290 جنيهًا بقيمة انخفاض بلغت 20 جنيهًا.
- بينما سجل سعر كيلو لحم الكندوز في المتوسط 300 جنيه للحوم الحمراء البلدي.
- وسجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 265 جنيهًا.
أسعار اللحوم في مصر
- وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 320 جنيها.
- سعر كيلو اللحوم الكندوز صغير في المتوسط نحو 330 جنيها.
- سجل سعر كيلواللحوم الكندوز كبير في المتوسط نحو 270 جنيهًا، بقيمة انخفاض 20 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي 290 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحوم الضأن في المتوسط نحو 360 جنيهًا.