وزير التموين: 195 جنيها سعر اللحوم الطازجة السودانية.. (فيديو)

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التموين، خلال تصريحات أذاعها برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إنّه منذ اندلاع الأزمة السودانية، كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير بدائل للحوم السودانية، وجاءت الأسعار كالتالي:

اللحوم الطازجة السودانية يصل سعرها إلى 195 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية يصل إلى 160 جنيها للكيلو.

وصل سعر اللحوم البلدي إلى 370 جنيها للكيلو في منافذ وزارة التموين.

وتابع وزير التموين بأن احتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، منوها بأن حجم توريد القمح المحلي بلغ منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.630 مليون طن قمح، وسيستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس 2023.

وأضاف المصيلحي أنّ الاحتياطي الاستراتيجي للزيت يكفي 4 أشهر، وأن احتياطي الأرز يكفي نحو 3.3 شهر، وسيبدأ موسم الحصاد الجديد في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن احتياطي اللحوم يكفي 3.3 شهر، فيما يبلغ احتياطي الدواجن نحو 7 أشهر بعد استيراد أكثر من 25 ألف طن، خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنّ فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس جاء ذلك لكاميرا برنامج على مسئوليتي، عقب وضع حجر الأساس لمجموعة من المشروعات اللوجستية بكفر الشيخ.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على وضع وزراء التموين والتموين والهجرة لوضع حجر الأساس لمنطقتين لوجستية تجارية بكفر الشيخ.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنّ المشروعات الجديدة لها العديد من النتائج الإيجابية، ومنها: «توفير فرص عمل، تقليل الفاقد، تقليل التكلفة، مؤكدًا أنّ المستفيد الأول هو المواطن.