محافظ بورسعيد يطالب أولياء أمور طلاب الإعدادية بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال تفقده امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة الهندسة داخل لجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين، عددًا من أولياء الأمور.

تطور كبير في المؤسسات التعليمية

وحرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء أولياء الأمور حول التطور الذي تشهده العملية التعليمية ببورسعيد، فضلًا عن تطلعاتهم لمزيد من التطوير بالعملية التعليمية.

وأكد «الغضبان» أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المؤسسات التعليمية على غرار كافة المجالات، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المؤسسات التعليمية في كافة المراحل، فضلا عن تدريب المعلمين وفقا لأحدث نظم التعليم، واستحداث أساليب تعليمية جديدة ، مناشدا أولياء الأمور بدعم جهود المحافظة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأهمية التزام الطلاب في المدارس، بما يحقق مصلحة الطالب في المقام الأول.

نجاح القوافل التعليمية

وأكد المحافظ أن مديرية التربية والتعليم توفر العديد من القوافل التعليمية التي حققت نجاح بشكل كبير، وذلك نتيجة الاعتماد على أكفأ المعلمين وتميز القائمين علي القوافل والتنظيم العالي الذي يوفر علي الطلاب الكثير من المعاناة لمراجعة المواد الدراسية قبل الامتحان، ويجعل الطلاب لا يعتمدون على الدروس الخصوصية مما يوفر الوقت والجهد والمال.

ووجه محافظ بورسعيد دعوة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية ، وأولياء الامور للإستفادة ، متمنيا للطلاب تحقيق مزيد من النجاح والتوفيق خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

ومن جانبهم، وجه العديد من أولياء الأمور الشكر لمحافظ بورسعيد على الطفرة غير المسبوقة في التعليم، معربين عن أمنياتهم باستمرار عجلة التطوير حتى تصبح بورسعيد مدينة نموذجية في كافة القطاعات.