رنا رئيس تكشف لـ«الوطن» تفاصيل دورها في «إنترفيو»

تقدم الفنانة رنا رئيس البطولة المطلقة الأولى لها من خلال مسلسل «إنترفيو» الذي يعرض على منصة «واتش ات» قريبا، حيث تشارك فيه بشخصية جديدة ومختلفة وهي دور الفتاة التي لديها فوبيا من العلاقات ثم تبدأ الأحداث في التصاعد.

تفاصيل مسلسل «إنترفيو»

وتحدثت الفنانة رنا رئيس لـ«الوطن» عن دورها في مسلسل «إنترفيو» قائلة: «بقدم دور فتاة محللة بيانات، بتظهر بـ3 شخصيات كما أنها لديها ذكاء كبير وتتمنى أن تعيش حياة طبيعية»، وعن السيناريو قالت: «فكرته مختلفة كما انه يُعد فكرة شبابية شدتني»، وتحدثت عن العم مع خالد شباط قائلة: «كان جيد واستمتعت بالعمل معه، كما ان العمل مع المنتجة هبة الهواري والمخرج أحمد خالد أمين سلس ومريح».

تفاصيل البطولة المطلقة الأولى لـ رنا رئيس

وكشفت عن تخوفاتها من البطولة المطلقة الأولى وقالت: «كنت خايفة لأنها تُعد البطولة الأولى، كما انني حاولت الخروج عن المألوف، كما ان اللعبة لم تكن فردية، الشخصية مختلفة عن شخصيتي الحقيقية ولم تكن قريبة منها».

أعمال رمضان

وكشفت عن أعمال رمضان قائلة «بقدم البطولة النسائية من خلال مسلسل كوميدي يحمل اسم «للأذكياء فقط» والمشاركين معي حمدي المرغني وكريم عفيفي».

أحداث مسلسل إنترفيو

يناقش العمل الأزمات النفسية والتي تجسدها رنا رئيس من خلال فوبيا العلاقات، وتدور الاحداث حول محللة البيانات التي تذهب إلى مقابلة عمل في إحدى الشركات والتي تعمل على تغير حياتها إلى الأبد.

أبطال العمل

رنا رئيس وخالد شباط وديانا هشام ومونيكا ألفونس وسارة نور ومحمد عادل وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وخالد جواد ونور بدرالدين ومنة سماحة كما انه يحمل توقيع المخرج أحمد خالد أمين وتأليف أمينه مصطفى.