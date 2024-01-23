بوابة الوظائف الحكومية تحدد التخصصات المطلوبة للتعيينات في وزارة العدل

حددت بوابة الوظائف الحكومية التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العدل، موضحة أن التقديم متاح الآن وفق الضوابط التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رسميا، مشددة على المتقدمين بضرورة الالتزام بالشروط المحددة للتقديم واستفياء جميع الأوراق المطلوبة.

التخصصات المطلوبة في وزارة العدل

- معاون خبير زراعي.

- معاون خبير حسابي.

- هندسة بحرية

- هندسة ميكانيكا

- هندسة كهرباء.

- معاون خبير هندسي تخصصات مدني أو عمارة.

- وتخصص حاسبات ومعلومات.

- حرفي تشريح.

- معاون كيميائي شرعي.

- معاون طبيب شرعي ميداني.

- معاون طبيب شرعي معملي.

أخر موعد للتقديم في وظائف وزارة العدل

وحدد الجهاز المركزي، أخر موعد للتقديم في وظائف العدل، موضحاً أنه تم فتح التقديم يوم 18 من شهر يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 31 من نفس الشهر من هنا، مؤكداً أن التعيين يكون بالدرجة الثالثة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

كما حددت بوابة الوظائف الحكومية، المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين والتي تتمثل في الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وذات الصلة، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، واجتياز الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة، والقدرة على إنجاز الأعمال التي يُكلف بها في وقت مناسب على النحو الأمثل، فضلاً عن توافر المهارات والسمات الشخصية.