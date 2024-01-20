شروط مسابقة مصلحة الطب الشرعي.. وظائف وزارة العدل حتى 31 يناير

تلقى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كل شروط مسابقة مصلحة الطب الشرعي، للتعيين في وظائف وزارة العدل، باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها، الإعلان عن مسابقات التعيينات الحكومية.

شروط مسابقة مصلحة الطب الشرعي.. وضعتها وزارة العدل

وتضمن إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط مسابقة مصلحة الطب الشرعي، إحدى الجهات التابعة لوزارة العدل، حيث يستمر التقديم للتعيين في المصلحة حتى 31 يناير.

وجاءت شروط مسابقة مصلحة الطب الشرعي، كما أوردها إعلان الجهاز عن وظائف وزارة العدل على النحو التالي:

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم لوظائف «معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني» حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بتقدير عام جيد على الأقل.

من شروط مسابقة مصلحة الطب الشرعي..أن يكون خريج علوم

7. أن يكون المتقدم لوظيفة «معاون كيميائي شرعي» حاصل على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم «تخصص كيمياء خاصة – كيمياء مزدوجة» بتقدير عام جيد على الأقل.

8. أن يكون المتقدم لوظيفة حرفي سادس «ب» تشريح حاصل على مؤهل أقل من المتوسط.

9. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

11. أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

12. سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع «البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة»