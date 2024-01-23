وزارة العمل تبحث آليات تطوير أداء مكاتبها في الأقصر

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، اجتماعا مع مديري المناطق ومديري الإدارات والمكاتب التابعة والمفتشين بديوان عام للمديرية، للوقوف على الإنجازات المحققة خلال العام الماضي بواسطة عرض تقديمي Powerpoint، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة في ضوء بداية العام الجديد، والوقوف على أهم المميزات للثبات عليها وتطويرها.

استعراض معوقات العمل وطرق حلها

وتناول الاجتماع استعراض المعوقات التي تحول بين أداء العمل وطرق حلها، وذلك ضمن جهود المديرية لتفعيل المهام المنوط بها وأجهزتها القيام بها في كافة الأعمال من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل والتشغيل وخدمة المواطنين، وأيضا متابعة ومراقبة المنشآت في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة في كافة المنشآت.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات في المحافظات، بتفعيل المهام التي تقوم بها في خدمة المجتمع، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد القومي والاستثمار وحماية ورعاية العمال في مختلف القطاعات.

ميكنة كعب العمل

وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال العرض التقديمي تقديم الشكر والتقدير لكافة الزملاء على رفع مستوى أداء مديرية العمل عن فتح مكاتب جديدة ودورات تدريبية، وميكنة كعب العمل، وميكنة إدارة التدريب وغيرها من الخدمات التي تقدمها المديرية، مؤكدا استمرار كافة الأجهزة والمكاتب التابعة في تحسين مستوى أدائها، وابتكار آليات جديدة من أجل تيسير مهمة تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.