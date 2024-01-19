وزير الكهرباء: تطور نوعي في مستوى العمل بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة نتج عنه نقلة نوعية هائلة عما كانت عليه الوزارة قبل الانتقال، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالمباني والمناطق الخضراء بالعاصمة.

وأوضح محمد شاكر في حوار مع الإعلامية خلود زهران عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الاهتمام يتضمن أيضا الاهتمام بالأفراد القادمين للعمل بالعاصمة، مشيرا إلى أن المباني تم تصميمها من الداخل بصورة تواكب طبيعة العمل بالوزارة.

العمل بالعاصمة يتضمن استخداما عاليا للتكنولوجيا

وأضاف شاكر أن العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن استخداما عاليا للتكنولوجيا، لافتا إلى أن المراسلات بوزارة الكهرباء الآن تتم عن طريق الكمبيوتر، مع الاحتفاظ بجزء قليل من العمل الورقي للتوثيق.

الكهرباء أول وزارة انتقلت للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى أن الكهرباء أول وزارة انتقلت للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الأجواء المحيطة وبيئة العمل وتصميم المكاتب تم وفقا لمعايير معينة تتناسب مع عمل الوزارة.