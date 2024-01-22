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وزير العمل يتابع إجراءات ميكنة خدمات الوزارة للمواطنين

كتب:

ماهر هنداوي
04:45 م | الإثنين 22 يناير 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

تابع حسن شحاتة وزير العمل اليوم الاثنين، إجراءات تنفيذ خطة «الوزارة» نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وبشكل كامل، تمهيدا لإطلاقها على منظومة «مصر الرقمية».

ووجه الوزير خلال اجتماع انعقد بديوان عام «الوزارة»، مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و«شركة S3»، المُنفذة للمشروعات المشتركة بين «العمل»، و«الاتصالات»، وبحضور مُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل، بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت.

وطلب من الإدارات المُختصة، إطلاعه وبشكل يومي، بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين «العمل» و«الاتصالات»، حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كل مديريات العمل بالمحافظات، خاصة شهادات: القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وتراخيص عمل الأجانب.

خدمات قياس مستوى المهارة

وبحسب بيان، تستهدف وزارة العمل من هذه «المنظومة»، تسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، وخاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد، وتوحيد مُسميات المهن، طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.