وزير الزراعة: الدولة تولي أهمية كبيرة للمشروع القومي لزراعة قصب السكر

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا لمتابعة التكليفات الخاصة بالمشروع القومي للتحول إلى زراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

زيادة انتاج مصر من السكر باعتبارها سلعة استراتيجية هامة

وأكد وزير الزراعة اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا المشروع، نظرا للفوائد التي تعود على المزارع نظير هذا التحول، والتي يأتي على رأسها زيادة الإنتاجية بما يساهم في زيادة دخله، وزيادة إنتاج مصر من السكر باعتبارها سلعة استراتيجية هامة.

وأشار القصير إلى ضرورة وضع آلية محددة، لنظم الإدارة بمحطة إنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، بأسلوب علمي وتكنولوجي حديث، بحيث تشمل الآلية ما يتعلق بالحوكمة، وأسلوب التسويق، والتوعية، وعمليات الرقابة والتشغيل.

جودة التقاوي والأصناف المنتخبة

وأكد وزير الزراعة على جودة التقاوي والأصناف المنتخبة، وأن تكون تقاوي معتمدة، ذات نسبة إنبات عالية، وقوية في المجموع الخضري لها، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وشدد القصير على أهمية التوسع في التوعية ونشر الوعي بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والفوائد التي تعود على الفلاحين، وذلك من خلال الفرق البحثية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية والقوافل الزراعية، فضلا عن التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، وتقديم سبل الدعم الفني لهم.