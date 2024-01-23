«الدقهلية» ترفع حالة الطوارئ بعد سقوط أمطار غزيرة على المحافظة

تعرضت بعض المناطق في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وأجواء باردة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب والغيوم في السماء.

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، رفع حالة الطوارئ في أرجاء المحافظة والاستعداد التام لتقلبات الطقس السيئة ومواجهة فصل الشتاء وتحديدا أثناء هطول الأمطار وتجهيز السيارات المعدة لشفط وكسح مياه الأمطار بعد هطولها وصيانتها بصفة يومية ومستمرة منعا لتكدس الزحام وتيسير حركة المرور بين السيارات والمواطنين وإزالة كافة الإشغالات من على الطرق.

ربط غرفة العمليات المركزية بغرف العمليات الفرعية

وتابع بيان محافظة الدقهلية، ونزول فريق العمل الميداني وأعضاء الأجهزة التنفيذية للاطمئنان على مدى الأوضاع ومجريات الأمور في نطاق المحافظة وربط غرفة العمليات المركزية بغرف العمليات الفرعية ومتابعة الأحداث أول بأول والتعامل بشكل سريع وفوري في حال حدوث أي مشكلة تواجه المنطقة أو المواطنين والاستماع لشكوى الأهالي والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وإزالة كل مايعيق الحركة أو مايتسبب في أذى المواطنين من رفع واجهات الإعلانات والكابلات الكهربائية.