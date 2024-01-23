«صحة سوهاج»: تقديم خدمات طبية لمليوني مواطن في العيادات الخارجية خلال 2023

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 2 مليون 459 ألف و585 حالة خلال عام 2023 الماضي، ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

خدمات طبية وعلاجية بالعيادات الخارجية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة الطب العلاجي خلال عام 2023 حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية بالعيادات الخارجية لعدد مليون و883 ألف و935 ، و575 ألف و650 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

تقديم خدمات عناية مركزة

وأشار «حسنين» إلى أنه تم إجراء 79712 عملية جراحية، وخدمات غسيل كلوى لـ12289 مريضًا بإجمالي 142510 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 22930 مريضا بإجمالي 88935 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 196120 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 47656 حالة وأشعة مقطعية لـ 19371 حالة، وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 9170 مريضا وحضانات لـ 7496 طفلا.