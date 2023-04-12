توقف حركة الصيد في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، توقف حركة الصيد للمراكب العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب سواحل المحافظة الآن، وارتفاع في حركة الأمواج لأكثر من 4 أمتار، حسبما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس يوم الأربعاء.

توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط

وقال رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، لـ«الوطن»، إنه على الفور تم إخطار الصيادين العاملين بسواحل البحر المتوسط بالبرلس عبر رسائل «واتس آب»، بعدم الإقلاع ضمن رحلات الصيد اليوم الأربعاء، بسبب حالة الطقس المتقلب، مشيراً إلى أن سواحل محافظة كفر الشيخ تشهد حاليا هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، أثرت على حركة الصيد بشكلا كبير.

وأضاف «شرابي»، أن وقف حركة الصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط يهدف لحماية أرواح الصيادين العاملين به ومراكبهم من حدوث أي غرق، وذلك جراء موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة حالياً.

طقس كفر الشيخ اليوم

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت أن سرعة الرياح اليوم الأربعاء في محافظة كفر الشيخ سجلت نحو 26كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 31%، بينما سجلت نسبة الرطوبة 56%، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 21 مئوية، والصغرى 12.