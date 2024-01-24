عارفة عبدالرسول تكشف كواليس ارتدائها فستان زفاف بفيلم «بنقدر ظروفك»

عبرت الفنانة عارفة عبد الرسول عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم «بنقدر ظروفك»، الذي يعرض من المقرر أن ينتهي التصوير منه خلال الفترة المقبلة، وطرحه بدور العرض.

عارفة عبد الرسول تتحدث عن فيلم «بنقدر ظروفك»

وقالت عارفة عبد الرسول لـ«الوطن»، أن فيلم بنقدر ظروفك مختلف وجديد، وسعيدة بالعمل مع الفنانة مي سليم ونسرين طافش، فجاءت كواليس العمل ممتعة.

وعن ظهورها بفستان زفاف قالت، «هذا المشهد جزء من الفيلم، وتطلب أن يظهر جميع بطلات الفيلم بفساتين زفاف»، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل الكثير من المشاعر المخلوطة بين الضحك والبكاء.

تفاصيل فيلم بنقدر ظروفك

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، ويتناول مشاكل معاناة الشباب مع الزواج إلى جانب بعض القضايا المهمة، ويتناول الفيلم الحديث عن الطبقة الاجتماعية البسيطة، ويصنف العمل لجميع الأعمار، وعن السيناريو فقالت بأنه جيد ومختلف وكوميدي.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

يشارك في بطولة فيلم بنقدر ظروفك نخبة كبيرة من الفنانين، وهم: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.