رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» يناقش الأزمة الفلسطينية مع سفير ألمانيا

استقبل طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ألكسندر رضوان، عضو البوندستاج الألماني، والسفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، في مقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

نقاش حول الوضع السياسي والحقوقي بالمنطقة

وناقش اللقاء الوضع السياسي الراهن في المنطقة وملف حقوق الإنسان وطرق التعامل مع الملف طبقا للمتغيرات السياسية في الفترة الأخيرة.

كما تناول اللقاء الحديث عن موقف ألمانيا في القضية الفلسطينية، حيث أكد رضوان ضرورة تعظيم الجهود بشأن ترسيخ حل الدولتين وحق الفلسطينيين في حياة آمنة.

تعظيم الدبلوماسية البرلمانية بين الدولتين

وتناول اللقاء الحديث عن تعظيم الدبلوماسية البرلمانية بين الدولتين، تعزيز العلاقات الثنائية التي تساهم في تعظيم التبادل الثقافي والاقتصادي في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة.