حزب الجيل: مشروع الضبعة جاء في توقيت يعاني فيه العالم من نقص إمدادات الطاقة

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، والأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع الضبعة النووية السلمية، يأتي فى توقيت بالغ الأهمية يعاني فيه العالم من نقص إمدادات الطاقة، بسبب الأحداث العالمية.

خطوة تضاف إلى مجهودات الدولة

وأضاف «هجرس» في تصريحات له اليوم، أن إحياء البرنامج النووي السلمي المصرى لإنتاج الطاقة الكهربائية، خطوة تضاف مجهودات الدولة لنقص امدادت الطاقة وغلاء الأسعار، من خلال توفير طاقة ، آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى، ويجنب تقلبات أسعاره.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وطويلة، وازدادت ترابطا وتأصلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يسعي من خلال قيادته الحكيمة لخلق شراكات تعاون مثمرة وبناءة مع كبرى الاقتصاديات والدول.

فرص عمل للشباب

واشار إلى أن مشروع الضبعة يسهم فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب العاملين فى هذا المجال الهام والحيوي، فضلا عن فتح اسواق واستثمارات جديدة داخل وخارج مصر .