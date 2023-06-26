عمت الفرحة.. استقبال وصول المياه لـ«ترعة الحمام» بمحور الضبعة بالتكبير والهتاف

احتفل عدد كبير من العمال في مشروع «ترعة الحمام» بمحور الضبعة بتدفق المياه بها وتحولها من منطقة بور إلى منطقة تجري بها المياه، الأمر الذي جعلهم يكبّرون وينادون بصوت عال: «الله أكبر.. تحيا مصر».

الجهود التي بذلها العمال

كواليس وجهود كثيرة بذلها العمال أثناء مشاركتهم في بناء مشروع «ترعة الحمام» بمحور الضبعة التي كشفها «مصطفى جمال» أحد العمال المسئولين عن التبطين في الترعة، إذ كانوا يبدأون رحلة عملهم من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً أو من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 2 صباحًا.

استمر «مصطفى» وزملائه في استكمال عملهم في مشروع ترعة الحمام بمحور الضبعة لمدة 8 أشهر متتالية ولم يتوقفوا يومًا واحدًا عن العمل: «كنا نبذل مجهودًا كبيرًا في المشروع، نستهدف تحقيق النجاح وإظهار قدرة المصريين للعالم» وذلك بحسب حديثه لـ«الوطن».

الشعور بالفرحة والسعادة بعد سريان المياه

فرحه عارمة سيطرت على جميع العمال بعد تدفق المياه في الترعة، إذ تحولت من أرض خالية من المياه إلى مكان يكسوه المياه من كل الجوانب: «لما المياه ملت الترعة حسينا إن مجهودنا مضاعش ومراحش على الفاضي، والحمد لله مصر قوية بشعبها وناسها».

مشروع النهر الصناعي

يعتبر مشروع النهر الصناعي بالضبعة «ترعة الحمام» من ضمن المشروع القومي الدلتا الجديدة الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها، ويأتي هذا المشروع الضخم في إطار استكمال استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان بما يمثل 23% من حجم الرقعة الزراعية التي تملكها مصر حالياً.

يضم هذا المشروع 22 كيلو مواسير مدفونة تحت الأرض، إذ تنقل المياه الجوفية والصرف الزراعي والسطحي، بعد معالجتها بمحطة الحمام لزراعة 2 مليون و200 ألف فدان بالصحراء الغربية منها مليون فدان بمشروع «مستقبل مصر الزراعي».