تقرير إسرائيلي يكشف سبب انخفاض نسبة الخصوبة.. لماذا تراجعت معدلات الإنجاب؟

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن أنّ النمو السكاني داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتباطأ مع استمرار انخفاض معدلات الخصوبة، بحسب تقرير صادر عن مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية في إسرائيل، ومقره القدس.

تفاصيل تباطؤ النمو السكاني داخل إسرائيل

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ففي نهاية العام الماضي بلغ عدد السكان 9.84 مليون نسمة، بزيادة 1.86% خلال عام، وكان معدل النمو هذا أقل من المتوسط ​​خلال العقد الماضي، رغم أنّ معدل الوفيات في العام الماضي كان عند مستوى قياسي منخفض حتى نهاية سبتمبر، فيما كانت الهجرة أعلى من المعدل الطبيعي.

وبين عامي 2018 و2022، انخفض متوسط ​​معدل الخصوبة لليهود من 3.17 إلى 3.03 طفل لكل امرأة، بحسب خبير الديموغرافيا في مركز تاوب، البروفيسور أليكس فاينرب، والذي كشف في تقريره أيضا أنّه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، كان معدل الخصوبة بين النساء اليهوديات أقل بنسبة 3.6% عما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2022، بينما كان معدل الخصوبة لدى النساء العربيات أقل بنسبة 3.1%.

تفاصيل مرتبطة بمواجهة معدل الخصوبة

ووفقا للصحيفة الناطقة باللغة العبرية، أشار التقرير الصادر عن مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية في إسرائيل إلى نمو ثابت في علاجات الخصوبة في دولة الاحتلال، حيث نفذت 26 عيادة التلقيح الصناعي المعتمدة من وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي 50,680 دورة علاجية في عام 2020، وفي عام 2019، تمت 5% من جميع الولادات الحية بمساعدة التلقيح الاصطناعي.