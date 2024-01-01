هل الطيور تتنبأ بوقوع الزلازل؟.. رد فعلها غريب قبل تسونامي اليابان

مشاهد صعبة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن زلزال اليابان الذي ضرب محافظة إيشيكاوا، وأثار دمارا كبيرا، أدت إلى وجود تشققات في الأرض وأيضا سقوط المباني وغرق السفن على الشواطئ.

قبل حدوث زلزال اليابان وثَّق أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطيور أثناء تحليقها في السماء بشكل غريب، وكأنها تنبأت بحدوث هذه الكارثة التي تسببت في خوف وهلع الكثير من سكان اليابان، ما أثار تساؤلا هل الطيور والحيوانات تتنبأ بالزلازل والكوارث الطبيعية قبل حدوثها؟

تنبؤ الطيور بالزلازل

وفي هذا الشأن، أشارت بعض السجلات التاريخية إلى أن قبل حدوث زلزال عام 373 قبل الميلاد تقريبا، لاحظ بعض اليونانيين هروبًا جماعيًا لحيوانات قبل وقوعه، والبعض الآخر لاحظ وجود تصرفات غريبة للأسماك والطيور وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وقال عدد كبير من العلماء والباحثين أن الطيور والحيوانات بالفعل تتنبأ بالزلازل في وقتٍ مبكر قبل البشر، كما أن يوجد دراسة علمية تمك نشرها في عام 2000 أنّ هناك حيوانات يكون لديها القدرة على الشعور بموجة «بي»، التي تعتبر واحدة من النوعين الرئيسين لموجات الجسم المرنة، وتسمى بـ«الموجات الزلزالية».

أحد أكثر التغريدات المتداولة في اليابان نشرتها فتاة قبل وقوع الزلزال، فيه مقطع لتجمعات الآلاف من الغربان.



كتبت: تظهر الغربان الآن بأعداد كبيرة حول محطة ناغانو. قد يكون هذا علامة على حدوث زلزال، لذا يرجى توخي الحذر!

مع هاشتاقات (زلزال) (تسونامي)



pic.twitter.com/nEnSjpHoYB — هُنا BH (@HONABHBH) January 1, 2024

وعلى الجانب قام أحد الباحثين من معهد «ماكس بلانك» بقيادة دراسة سلوك الحيوانات بألمانيا، رصد خلالها أنماط سلوكها المتغيرة قبل أيامٍ من حدوث الهزة الأرضية، إذ جمع فريقه بيانات كشفت عن تغيير سلوك حيوانات المزرعة قبل 20 ساعة من وقوع الزلزال.

وقوع زلزال اليابان

وكانت الأرصاد اليابانية حذرت من حدوث موجات «تسونامي» على طول المناطق الساحلية، وذلك وفقا لما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، كما أن حذّر مركز الإنذار من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، من احتمالية حدوث أمواج تسونامى بمنطقة قطرها 300 كيلومتر حول مركز الزلزال على ساحل اليابان.