«البحوث الفلكية»: مصر آمنة من الزلازل خلال الفترة الحالية أو المستقبل القريب

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من الحقائق والمعلومات حول تعرض مصر لزلازل ضخمة وهزات كبيرة خلال الفترة الحالية أو المستقبل القريب.

لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بحدوث زلازل

وقال «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا يمكن لأي شخص أو عالم أن يتنبأ بحدوث زلازل أو هزات أرضية، سواء بالتاريخ أو التوقيت، ولكن ما يمكن أن يحدث هو توقع ويكون مبنيًا على دراسات علمية، وتاريخ للزلازل».

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن التوقعات تشير إلى أن مصر بعيدة تمامًا عن حدوث الهزات الأرضية العنيفة، أو الزلازل خلال الفترة الحالية، أو المستقبل القريب.

الهزات الأرضية

وأوضح «القاضي»، أنه وفقًا للتوقعات والدراسات تكون الأسباب في بعد مصر عن الهزات الأرضية العنيفة، هي بعدها عن التسلل للنشاط الزلزالي، وأحزمة الزلازل، وهو ما يؤكد عدم تعرضها لهزات أرضية عنيفة، منوهًا إلى أنّ المناطق التي تشهد هزات أرضية ويشعر بها البعض في المحافظات تكون هزات في قاع البحر الأحمر والمتوسط، ويكون لها صدى بسيط على عدد من المدن الساحلية ولكنها دون تأثير.

رصد الزلازل

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا؛ لمتابعة أي نشاط زلزالي في المنطقة، وتسجل بيناته لحظيًا.