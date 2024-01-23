«صحة الشرقية» تناقش تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

عقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مديري الإدارات، والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

ترشيد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الصحية

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الصحية، وتحسين ممارسات وصف وإعطاء المضادات الحيوية في منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومنع الاستخدام غير المبرر، والحد من الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية، عن طريق تحديد وسائل اختيار نوع وجرعة ومدة وطريقة تناول المضاد الحيوي، بشكل يضمن الاستخدام الأمثل، وتحسين نتائج العلاج بشكل يضمن الشفاء أو الوقاية من الأمراض المعدية، مؤكداً على أهمية تفعيل معمل الميكروبيولوجي بجميع المستشفيات، وإجراء الفحوصات المعملية لتحديد النوع المناسب من المضاد الحيوي.

مخاطر الاستخدام العشوائي لمضادات الميكروبات

كما ناقش الدكتور هشام مسعود الخطة التنفيذية لحماية المواطنين من مخاطر الاستخدام العشوائي لمضادات الميكروبات، وآليات تطبيق الخطة التنفيذية لمكافحة الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات بالمحافظة، مؤكداً على دور الصيدلة الإكلينيكية في تحديد أصناف وجرعات العلاج اللازم للمرضى.

وعقب ذلك قام الدكتور حسام فهمي مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، بإلقاء محاضرة علمية عن ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، عرض خلالها الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، والآثار الناتجة من مقاومة مضادات الميكروبات في القطاع الصحي، والتي تؤثر على زيادة معدلات المراضة، وكذلك زيادة معدلات الوفاة، وزيادة التكلفة الاقتصادية، هذا بالإضافة عرض تفصيلي عن تصنيف منظمة الصحة العالمية للمضادات الحيوية.