«الصحة» تحذر من الاستخدام «غير الرشيد» للمضادات الحيوية: تسبب الفشل الكلوي

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوي وارتفاع نسب الوفيات عالميا، لافتة إلى أنه وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فمن المتوقع أن تصل نسب الوفيات عالميا بسبب الإسراف في استخدام المضادات الحيوية إلى 10 ملايين شخص بحلول 2050.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، الذي نظمته الوزارة، وذلك ضمن استراتيجية الصحة الواحدة.

مراجعة كل ما يصرف من مضادات حيوية بشكل خاص

ووجهت وزارة الصحة والسكان مديري المديريات بالمحافظات، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، بمتابعة كل ما يصرف من مضادات حيوية بشكل خاص وأدوية بشكل عام، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات، التي تستهدف تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر استعرض نتائج الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، وعرض نتائج الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، بالإضافة لمعايير اعتماد المستشفيات للمساعدة في هذا الدور.

المستشفيات الأعلى في تقييم مكافحة مقاومة الميكروبات

وأشار «عبدالغفار»، أنه تم تكريم المتميزين من المستشفيات الأعلى في تقييم مكافحة مقاومة الميكروبات، وشملت مستشفيات: «دمياط العام - العربي - المنيرة العام»، بالإضافة إلى تكريم الدكتورة نعيمة القصير، الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية بمصر، بسبب دعمها للقطاع الطبي خلال فترة عملها بالمنظمة.

من جانبه قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إن الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات تؤتي ثمارها بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة ومنها «الصيدلة والمعامل المركزية، وإدارة مكافحة العدوى».

وأشار قنديل إلى أنه تم تفعيل الهيكل التنظيمي لمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، ووضع توصيف وظيفي ومهام ومسئوليات مُحددة بالمستشفيات، مضيفا أنه تم مراجعة عدد من الملفات الطبية للمستشفيات، بإجمالي 1562 ملفا طبين في 27 مستشفى، وأن معدل الالتزام بتطبيق معايير الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ارتفع من 37 % إلى 56% خلال 6 أشهر، وذلك عن طريق تفعيل برنامج إلكتروني لتحليل البيانات، لرصد استخدام المضادات الحيوية في المنشآت الطبية.