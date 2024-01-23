القبض على 5 أشخاص هاربين من أحكام قضائية في حملة مكبرة

شن قطاع الأمن العام، عدة حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ولاسيما الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (مدير شركة تسويق إلكترونى - مقيم بمحافظة الجيزة) لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 112 سنة وكفالات مالية في عدد 82 حكما جزئيا بتهم (تبديد، شيكات، نصب، إستيلاء).

كما تم ضبط (مالكة محل ملابس - مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، لكونها مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية في 73 حكم (مستأنف، جزئي) بتهم (تبديد، مباني).

وتم ضبط (مالك مصنع رخام - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 41 سنة وكفالات مالية في (47 حكما جزئيا) بتهمة (تبديد).

كما تم ضبط (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 16 سنة وكفالات مالية في 40 حكم (جزئي) بتهم (تبديد، إيصال أمانة، مباني).

وفي الفيوم تم ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 38 سنة وكفالات مالية في 40 حكم (مستأنف، جزئي) بتهمة (تبديد).