وكيل «صحة الشرقية» يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفى ببلبيس

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات رأس السنة

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.

عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم العناية المركزة التي تسع لعدد 22 سريرا، وتم التأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات بها.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة قسم الحضانات، لعمل التوسعة اللازمة للقسم من 16 إلى أكثر من 30 حضانة، وإنشاء وحدة للعناية المركزة للأطفال بالمستشفى، بقوة 8 أسر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

ووجه بإجراء بعض التعديلات وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، ومشدداً على سرعة الانتهاء منها في غضون أيام، لتشغيل الحضانات وعناية الأطفال لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة بلبيس.