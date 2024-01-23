تدريب 20 موظفا على أساسيات الحاسب الآلي في مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ

نظمت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًا لـ20 موظفاً على برنامج أساسيات الحاسب الآلي، من جميع فئات الموظفين بالمديريات الخدمية، تضمن «كيفية التعامل مع برنامج Windows - Excel - Word»، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تدريب 20 موظفاً على أساسيات الحاسب الآلي

ومن جانبه قال اللواء دكتور سامر سعيد محمد، وكيل الوزارة - مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، أنّ المديرية تُنظم باستمرار دورات وبرامج تدريبية متنوعة، بمركز التدريب الإدارى بالمديرية، من خلال الاستثمار الأمثل لمواردها البشرية من المخططين والمدربين المتخصصين من المتطوعين، لتنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة والتي تفي باحتياجات المتدربين، وتُساهم في التنمية المستدامة لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة 2030.

توفير الوقت والجهد على المتدربين

وأشار «محمد»، إلى أنّ المحاضرات تتنوع ما بين الحضور بمركز التدريب العملي والأونلاين لتوفير الوقت والجهد والتكاليف المادية على المتدربين.