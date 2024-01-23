محافظة كفر الشيخ: حل 99% من المشاكل الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نسبة إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة للشكاوى الواردة لإدارة خدمة المواطنين، خلال عام 2023.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال المحافظ، إنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بنسبة إنجاز 99.7%، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها.

وأوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ إدارة خدمة مواطنين بالديوان العام تلقت خلال العام الماضي شكاوى بإجمالي 9856 شكوى منها 6465 شكوى واردة من مجالس المدن بنسبة إنجاز 100% تتضمن النظافة والتجميل، وطلبات الترخيص، وسرعة البت في طلبات التصالح، وبعض شكاوى إشغال الطريق، و2367 شكوى واردة من المديريات الخدمية بنسبة إنجاز 99% تتضمن شكاوى فرش المساجد، وتحديد بعضها، وبعض الشكاوى الخاصة بنقل بعض الطلاب للمدارس الأخرى، وأيضاً شكاوى تخص توصيل الكهرباء ورصف بعض الطرق وضعف المياه فى بعض المناطق وإضافة المواليد على بطاقات التموين والشكوى من استغلال بعض التجار.

تحقيق نسب إنجاز مميزة

وأضاف عماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين، أنّ مديرية التربية والتعليم بمراكز بيلا، ودسوق، وبلطيم، وسيدي سالم، بالإضافة لمديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الاهلية، حققوا نسب إنجاز مميزة في حل الشكاوى المقدمة خلال العام الماضي.