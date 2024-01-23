ضبط صياد بدمياط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من عدد من الأشخاص، بتضررهم من (صياد – مقيم بدائرة المركز)؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لإحدى الدول نظير مبالغ مالية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.