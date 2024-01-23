زلازل تضرب دول أسيوية.. بينها الصين وكازاخستان

شهدت القارة الآسيوية مجموعة من الزلازال التي ضربت عددا من البلاد، منها زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، ضرب المنطقة الحدودية بين الصين وقرغيزستان، فيما أشارت قنوات تلفزيونية في الهند إلى حدوث هزات أرضية قوية في عاصمة البلاد «نيودلهي» الواقعة على بعد نحو ألف و400 كيلومتر من مركز الزلزال.

وقال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، في تقرير، إن الزلزال وقع على عمق 27 كيلومترا في منطقة شينجيانج أقصى الشمال الغربي من الصين، على بعد حوالى 140 كيلومترا غرب مدينة أكسو، مشيرا إلى احتمال أن تكون الأضرار واسعة النطاق، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي وقت سابق، أشارت تقارير أولية إلى أن مركز الزلزال، في بلدة بمحافظة ووشي داخل المنطقة الحدودية الجبلية بين الصين وقيرغيزستان، فيما انهار منزلان سكنيان وحظائر للمواشي، وفق لما ذكرته وسائل إعلام صينية بينها وكالة «شينخوا».

وأشار المعهد الأمريكي للجيوفيزياء،عن احتمال سقوط ضحايا، في المنطقة الجبلية والريفية التي ضربها الزلزال، فيما سجلت 3 هزات أرضية أخرى في المنطقة بقوة 5.5 و5.1 و5 درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال الرئيسي.

إصابة 6 أشخاص في شينجيانج جراء الزلزال

وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر محافظة ووشي في ولاية أكسو بشينجيانج ذاتية الحكم، وقال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وفق لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام صينية، إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة في شينجيانج جراء الزلزال، وكان علماء الزلازل سجلوا 43 هزة ارتدادية بقوة تتراوح بين 3 و5.3 درجة بعد الزلزال

وفي قرغيزستان فر سكان العاصمة بشكيك، من منازلهم إلى الشوارع، وكانت السلطات في قرغيرستان، أشارت في وقت سابق، إلى شعور سكان بعض المناطق الواقعة في «إيسيك كول» شرق البلاد شعروا بهزات قوية جدا.

وشعر بالزلزال سكان مناطق تقع في كل من قرجيزستان وكازاخستان الواقعتين في آسيا الوسطى. ومن جانبه، دعا وزير حالات الطوارئ في قرجيزستان، بوبيك أجيكييف، في مقطع فيديو إنّه السكان إلى عدم الذعر.

زلزال بقوة 5 درجات يضرب كازاخستان

وفي كازاخستان، ضرب زلزال قوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة ألماتا، فيما أعلنت وزارة الصحة أن 44 شخصا طلبوا المساعدة الطبية، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أظهرت مشاهد نشرتها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محليّة، فرار سكان ألماتا، إلى الشوارع إثر الزلزال.