نائبة بـ«الشيوخ»: مشروع الضبعة يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر

أشادت النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ببدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أن العلاقات المصرية الروسية في أفضل حالتها، وأن الزعيمين المصري والروسي بينهما تفاهم كبير، مما يؤكد أن هناك تعاونا مثمرا بين البلدين.

إسحاق: الرئيس السيسي دائما ما يوفي بوعده

وأضافت إسحق أمين، أن بدء صب الخرسانة بالقاعدة، يثبت أن الرئيس السيسي يوفي بوعده منذ توليه المسئولية في عام 2014، وأصبح للدولة المصرية محطة طاقة نووية من أجل توليد الكهرباء ليس في مدينة الضبعة فقط، وإنما هو مشروع في مصر كلها بل للقارة الإفريقية بأكملها.

وأوضحت إسحق أنها تعتبر روسيا شريكًا موثوقًا به، تقدر على توفير كافة الخدمات الخاصة بالمجال النووي لإنتاج الكهرباء لمحطة الضيعة النووية، موكدة أن تطوير الصناعة النووية في مصر سيكون له تأثير على تنمية وتقدم الدولة.

مشروع محطة الضبعة يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني

كما أشادت بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بخصوص أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، موضحة أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز كل الصعاب بفضل سواعد أبنائها الشرفاء وعقولها الجبارة.