وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية إنجاز للرئيسين المصري والروسي

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن مصر تنتقل اليوم لمرحلة أساسية من بناء مفاعلات محطة الضبعة النووية، فمصر تسابق الزمن لتحقيق جميع الأهداف المرجوة والمنشودة، وفي الأشهر المقبلة سنشارك بمختلف المشروعات الخاصة بمحطة الضبعة النووية للصب الأول بالخرسانة بالمفاعلين الأول والثالث وغيرهما من الوحدات.

وأضاف وزير الكهرباء خلال كلمته فعاليات الاحتفال بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، أن هذه الإنجازات تحققت خلال فترة قياسية قليلة، وهذا بفضل الوتيرة المتسارعة ومشاركة الشركاء والتنسيق العالي بين مصر والشركة المنفذة والمشغلة وغيرهم من المشاركين.

وأكد شاكر أن فعالية اليوم ليست صدفة وإنما حدث يدل على إنجاز للرئيسين الروسي والمصري لتحقيق الهدف المنشود والعمل الدؤوب بالرغم من الأحداث العالمية.